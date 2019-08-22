Опубликованы новые шпионские снимки кроссовера Hyundai Genesis GV70
Южнокорейская компания Hyundai в обозримом будущем собирается представить на суд широкой публики новый внедорожник Genesis GV70. На данный момент не рассекречена даже внешность новинки, поэтому автолюбителям и поклонникам марки приходится рассматривать шпионские фотографии автомобиля.
Судя по опубликованным в Сети шпионским снимкам нового Hyundai Genesis GV70, машина получила некоторые внешние отличия от тестового мула на базе модели Tucson. По мнению экспертов, наличие на колесной арке пока еще покрытой камуфляжем автомобиля присутствует полоска, которая может свидетельствовать о том, что модель получит более длинный капот.
Основываясь на этом, был сделан вывод о том, что это позволит установить на внедорожник двигатели больших размеров, вроде агрегата 3,3 ТТ, который уже сейчас используется в седане Genesis G70. По некоторым данным, выпуск внедорожника должен помочь производителю увеличить темпы своей экспансии на китайский и европейский рынок, а вот о дате его официальной презентации пока ничего не известно.
Судя по опубликованным в Сети шпионским снимкам нового Hyundai Genesis GV70, машина получила некоторые внешние отличия от тестового мула на базе модели Tucson. По мнению экспертов, наличие на колесной арке пока еще покрытой камуфляжем автомобиля присутствует полоска, которая может свидетельствовать о том, что модель получит более длинный капот.
Основываясь на этом, был сделан вывод о том, что это позволит установить на внедорожник двигатели больших размеров, вроде агрегата 3,3 ТТ, который уже сейчас используется в седане Genesis G70. По некоторым данным, выпуск внедорожника должен помочь производителю увеличить темпы своей экспансии на китайский и европейский рынок, а вот о дате его официальной презентации пока ничего не известно.
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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 18:11