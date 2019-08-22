АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Психологи назвали пять явных преимуществ…
EUR 73.50 USD 66.26
Курс валют на 22.08.2019

Опубликованы новые шпионские снимки кроссовера Hyundai Genesis GV70

Южнокорейская компания Hyundai в обозримом будущем собирается представить на суд широкой публики новый внедорожник Genesis GV70. На данный момент не рассекречена даже внешность новинки, поэтому автолюбителям и поклонникам марки приходится рассматривать шпионские фотографии автомобиля.
Опубликованы новые шпионские снимки кроссовера Hyundai Genesis GV70

Судя по опубликованным в Сети шпионским снимкам нового Hyundai Genesis GV70, машина получила некоторые внешние отличия от тестового мула на базе модели Tucson. По мнению экспертов, наличие на колесной арке пока еще покрытой камуфляжем автомобиля присутствует полоска, которая может свидетельствовать о том, что модель получит более длинный капот.

Основываясь на этом, был сделан вывод о том, что это позволит установить на внедорожник двигатели больших размеров, вроде агрегата 3,3 ТТ, который уже сейчас используется в седане Genesis G70. По некоторым данным, выпуск внедорожника должен помочь производителю увеличить темпы своей экспансии на китайский и европейский рынок, а вот о дате его официальной презентации пока ничего не известно.

+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 18:11

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Марина Африкантова мечтает о ребенке от Романа…
Россия усилила пограничный контроль из-за сразившей украинских военных…
Опубликованы снимки немецкой подлодки U-166, лежащей на дне Мексиканского…
Анджелина Джоли отправила сташего сына Мэддокса в престижный южнокорейский…
Минобороны показало видео полета нового российского БПЛА…
Анна Исаева рассказала о родственной связи Натальи Подольской и мужа Дианы…
Елизавета II не читает письма…
Опубликованы новые шпионские снимки кроссовера Hyundai Genesis…
Наталья Рагозина о своем разводе с Жориным: «Я очень хотела детей и семью, а он был не…
Названы самые «мужские» марки автомобилей в…
Представлен раллийный электромобиль Opel Corsa-e…
Яна Рудковская решила застраховать свои…
Равшана Куркова сравнила себя с Индианой Джонсом, а жизнь - с занимательным…
Китайские СМИ рассказали о целях учений российских МиГ-31 в…
Артем Дзюба в свой день рождения пришел в клуб в хоккейной…
Ученые назвали простой и эффективный способ продлить…
Промсвязьбанк снизил ставки по военной ипотеке до 9,1%…
Стресс убивает клетки мозга, предупреждают…
Кошкин заявил об адекватном ответе России на любые военные…
Сестра Дмитрия Маликова показала шикарную фигуру в оригинальном…
Медики назвали способы лечения синдрома беспокойных…
Эксперты: Ростки пшеницы помогают в…
ЦБ РФ будет блокировать сайты мошенников без санкций…
В нескольких регионах России бушует мышиная…
Представлены смартфоны Galaxy А30s и Galaxy А50s от…
«Все, это конец»: Подруга сообщила о последних словах Александры…
Муж Ксении Бородиной рассказал в своей книге о связи с девушкой по…
Дмитрий Ендальцев и Анна Чиповская вместе отдохнули в…
Звезда «Дома-2» Катя Колисниченко все решения, связанные с уходом за сыном, принимает с матерью…
Татьяна Буланова поделилась редким фото с сыном…
Марату Башарову исполнилось 45: Третий развод и те же проблемы с…
Врач-диетолог сообщила о полезных свойствах…
Мария Машкова рассказала, что выбрала мужа из-за…
Любовь Толкалина назвала причину расставания с Егором…
Вору в законе Осетрине Младшему прочат роль властителя криминального…
Меган Маркл впервые в истории королевской семьи наняла для наследника престола темнокожую…
Юлия Михалкова не любит, когда к ней прикасаются незнакомые…
Создана компьютерная симуляция уничтожения Млечного…
На улице Лондона установили автомат для продажи…
Звезда «Дома-2» Виктор Шароваров довел до истерики беременную Александру Шеву из-за букета от тайного…
Просмотреть все новости