Названы самые «мужские» марки автомобилей в России





Как показало проведенное исследование, самой мужской автомобильной маркой на российском рынке оказалась японская Infiniti, 95,8% владельцев автомобилей этой марки мужчины. Второе место по «мужскому» показателю досталось отечественному внедорожнику УАЗ с мужской долей в 95,5%. Замыкает тройку лидеров еще один японский бренд – Subaru, в числе владельцев которого насчитали 93,3% мужчин.Далее по списку следуют Toyota с показателем в 92,7% и Skoda (91,7%). Кроме всего прочего, в десятку самых «мужских» автомобильных марок включены немецкие Volkswagen и Mercedes, американский Ford и еще два представителя Японии – Honda и Mitsubishi.Как подчеркивают в агентстве, во время проведения этого исследования было проанализировано свыше 240 000 анкет российских автомобилистов в возрасте 18-65 лет.