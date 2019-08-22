Онкологи назвали популярные заблуждения о раке





К примеру, отмечают медики, большое количество людей склонны верить в то, что после лечения онкологии продолжительность жизни не превышает 5 лет. Однако, как показывает статистика, свыше 60% пациентов, перенесших рак, живут значительно дольше этого периода. Главное в этом случае – это своевременная постановка правильного диагноза.Еще одним популярным заблуждением онкологи называют разговоры о том, что грязный воздух провоцирует развитие рака легких чаще, чем курение. Официальные данные свидетельствуют о том, что 87% с этим диагнозом являются заядлыми курильщиками. В этой связи врачи напоминают о том, что пассивное курение настолько же опасно, как и активное.Подчеркивают онкологи и еще один важный момент: использование различных средств личной гигиены не является причиной развития рака груди. То есть, возникновение этого заболевания не может быть вызвано воздействием мыла, шампуня, геля для душа или любого другого средства. Таким же образом нет риска развития рака мозга при активном использовании смартфона.