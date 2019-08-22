Равшана Куркова сравнила себя с Индианой Джонсом, а жизнь - с занимательным квестом

Сегодня российской актрисе театра и кино Равшане Курковой исполнилось 39 лет. Знаменитость весь день получает поздравления не только от друзей, близких и коллег по сцене, но и многотысячной армии поклонников. Для того, чтобы поблагодарить жизнь за еще один счастливо прожитый год, а также фанатов за их теплые слова, звезда написала длинный и эмоциональный пост в своем Instagram-аккаунте.Куркова разместила в микроблоге несколько фото с отдыха и сравнила себя с Индианой Джонсом, ведь артистка, как и герой приключенческой саги, «разгадывает загадки» жизни. Знаменитость считает, что судьба – это «квест, который интересно разгадывать и проходить» и благодарна ей за возможность быть соавтором в создании своего пути. Равшана Куркова признается, что чувствует себя счастливой не только в один особенный день в году, который называют днем рождения, но и постоянно, ведь наслаждается каждой возможностью «чувствовать себя живой, познавать, творить, ошибаться, расти и преодолевать страхи».