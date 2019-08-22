Китайские СМИ рассказали о целях учений российских МиГ-31 в стратосфере
Пилоты МиГ-31 российских ВКС, которые проводят учебные полеты с отработкой перехвата условных «нарушителей» в так называемом «ближнем космосе», в будущем смогут перехватывать американские ракеты средней дальности. Такую оценку недавним учениям российских МиГ-31 в стратосфере дали китайские СМИ.
Как сообщает авторитетное китайское издание Sohu, подобные маневры на больших высотах могут быть частью подготовки пилотов ВКС России к потенциальному перехвату ракет средней дальности, запущенных Соединенными Штатами, передает «ПолитРоссия». Отмечается также, что модернизированный российский истребитель-перехватчик МиГ-31, может похвастать серьезной боевой мощью за счет переносимых ракет серий Р-37 и Р33, а практически потолок его полета составляет 24 километра. По последнему параметру российская машина превосходит даже многие современные истребители последних поколений.
Китайское издание называет МиГ-31 высотным скоростным истребителем, который хотя и не пригоден для боев на малых высотах, зато легко справляется с перехватом ракет в стратосфере и может быть использован в качестве носителя новейшей сверхзвуковой крылатой ракеты «Кинжал».
Как сообщает авторитетное китайское издание Sohu, подобные маневры на больших высотах могут быть частью подготовки пилотов ВКС России к потенциальному перехвату ракет средней дальности, запущенных Соединенными Штатами, передает «ПолитРоссия». Отмечается также, что модернизированный российский истребитель-перехватчик МиГ-31, может похвастать серьезной боевой мощью за счет переносимых ракет серий Р-37 и Р33, а практически потолок его полета составляет 24 километра. По последнему параметру российская машина превосходит даже многие современные истребители последних поколений.
Китайское издание называет МиГ-31 высотным скоростным истребителем, который хотя и не пригоден для боев на малых высотах, зато легко справляется с перехватом ракет в стратосфере и может быть использован в качестве носителя новейшей сверхзвуковой крылатой ракеты «Кинжал».
Политика
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 17:11