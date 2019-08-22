Промсвязьбанк снизил ставки по военной ипотеке до 9,1% годовых
Ставки по военной ипотеке в Промсвязьбанке снижены до 9,1% годовых. Причем понижение касается как новых займов, так и процедуры рефинансирования имеющейся задолженности.
При этом размер ипотечного кредита для служащих в рядах российской армии увеличен. При замене существующего долгового обязательства на новое, максимальный размер кредита достигнет 2 754 000 рублей, по программам на покупку жилья в новостройках и на вторичном рынке - 2 574 000 рублей. Марина Заботина, глава центра разработки ипотечных продуктов в ПСБ, отметила, что финансовое учреждение продолжает последовательно улучшать действующие по ипотечным кредитам для военнослужащих условия. После очередного снижения программа для приобретения жилья станет более привлекательной. Руководитель отметила, что Промсвязьбанк, как опорный банк ОПК, одной из самых первоочередных задач видит предоставление военным максимально выгодных условий по кредитам. В числе других не менее важных планов – обеспечение наиболее удобных условий в процессе обслуживания. Новые условия ПСБ будут действовать во всех субъектах Российской Федерации, где есть представительства финансово-кредитной организации, а распространить их планируется на всех участников НИС жилищного обеспечения военнослужащих. Заявку на оформление займа можно сделать в режиме онлайн или в любом ипотечном центре, которых в настоящее время насчитывается 59 единиц.
Стоит отметить, что Промсвязьбанк продолжает удерживать лидерство по выдаче военной ипотеки. Программа стартовала летом 2018 года, за этот период структура предоставила военнослужащим кредитов на жилье на сумму в 23,5 миллиардов рублей. ПСБ предлагает своим клиентам максимально выгодные условия для приобретения недвижимости в собственность. Возраст заемщика при этом не может превышать 50-летний рубеж.
Клиентам предлагается обслуживание через сервисы дистанционной работы. Заказать отчет об оценке и получить его в режиме онлайн можно на специальном портале psb-ocenka.ru. Непосредственно в день заключения сделки можно оформить онлайн-страховку от «СОГАЗ» и СПАО «Ингосстрах». В банке гарантируют, что вся процедура не займет более 10 минут.
При этом размер ипотечного кредита для служащих в рядах российской армии увеличен. При замене существующего долгового обязательства на новое, максимальный размер кредита достигнет 2 754 000 рублей, по программам на покупку жилья в новостройках и на вторичном рынке - 2 574 000 рублей. Марина Заботина, глава центра разработки ипотечных продуктов в ПСБ, отметила, что финансовое учреждение продолжает последовательно улучшать действующие по ипотечным кредитам для военнослужащих условия. После очередного снижения программа для приобретения жилья станет более привлекательной. Руководитель отметила, что Промсвязьбанк, как опорный банк ОПК, одной из самых первоочередных задач видит предоставление военным максимально выгодных условий по кредитам. В числе других не менее важных планов – обеспечение наиболее удобных условий в процессе обслуживания. Новые условия ПСБ будут действовать во всех субъектах Российской Федерации, где есть представительства финансово-кредитной организации, а распространить их планируется на всех участников НИС жилищного обеспечения военнослужащих. Заявку на оформление займа можно сделать в режиме онлайн или в любом ипотечном центре, которых в настоящее время насчитывается 59 единиц.
Стоит отметить, что Промсвязьбанк продолжает удерживать лидерство по выдаче военной ипотеки. Программа стартовала летом 2018 года, за этот период структура предоставила военнослужащим кредитов на жилье на сумму в 23,5 миллиардов рублей. ПСБ предлагает своим клиентам максимально выгодные условия для приобретения недвижимости в собственность. Возраст заемщика при этом не может превышать 50-летний рубеж.
Клиентам предлагается обслуживание через сервисы дистанционной работы. Заказать отчет об оценке и получить его в режиме онлайн можно на специальном портале psb-ocenka.ru. Непосредственно в день заключения сделки можно оформить онлайн-страховку от «СОГАЗ» и СПАО «Ингосстрах». В банке гарантируют, что вся процедура не займет более 10 минут.
Экономика
Добавил: Сергей Сегодня, 16:41