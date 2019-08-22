Наталья Рагозина о своем разводе с Жориным: «Я очень хотела детей и семью, а он был не готов»
Известная российская спортсменка Наталья Рагозина за свою многолетнюю карьеру в боксе так и не уступила ни одной из своих соперниц, чем и заслужила звание «царицы бокса». В от же время в личной жизни у 43-летней чемпионки успехов значительно меньше.
Побывав в гостях у передачи «Судьба человека», звезда отечественного бокса откровенно рассказала Борису Корчевникову о своем разрыве со своим вторым супругом, известным российским адвокатом Сергеем Жориным. Впрочем, зрители обратили внимание на то, что на многие вопросы Рагозина отвечала весьма уклончиво.
О своем разводе знаменитая пара объявила еще весной этого года после всего полутора лет семейной жизни. А вот познакомились они случайно, когда перепутали автомобили на парковке, зато их роман развивался довольно быстро. Однако, как признается спортсменка, они с мужем довольно быстро поняли, что являются слишком разными людьми.
Побывав в гостях у передачи «Судьба человека», звезда отечественного бокса откровенно рассказала Борису Корчевникову о своем разрыве со своим вторым супругом, известным российским адвокатом Сергеем Жориным. Впрочем, зрители обратили внимание на то, что на многие вопросы Рагозина отвечала весьма уклончиво.
О своем разводе знаменитая пара объявила еще весной этого года после всего полутора лет семейной жизни. А вот познакомились они случайно, когда перепутали автомобили на парковке, зато их роман развивался довольно быстро. Однако, как признается спортсменка, они с мужем довольно быстро поняли, что являются слишком разными людьми.
«Я очень хотела детей и семью. А он был к этому не готов. Но я все равно была счастлива и это самое главное», - подчеркивает Рагозина.