Наталья Рагозина о своем разводе с Жориным: «Я очень хотела детей и семью, а он был не готов»

«Я очень хотела детей и семью. А он был к этому не готов. Но я все равно была счастлива и это самое главное», - подчеркивает Рагозина.





Побывав в гостях у передачи «Судьба человека», звезда отечественного бокса откровенно рассказала Борису Корчевникову о своем разрыве со своим вторым супругом, известным российским адвокатом Сергеем Жориным. Впрочем, зрители обратили внимание на то, что на многие вопросы Рагозина отвечала весьма уклончиво.О своем разводе знаменитая пара объявила еще весной этого года после всего полутора лет семейной жизни. А вот познакомились они случайно, когда перепутали автомобили на парковке, зато их роман развивался довольно быстро. Однако, как признается спортсменка, они с мужем довольно быстро поняли, что являются слишком разными людьми.