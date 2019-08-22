Источником воды на Сатурне являются гейзеры Энцелада





Как известно, в верхних слоях атмосферы Юпитера и Сатурна температура очень низкая, поэтому вода на этих космических объектах в теории существует исключительно в твердом виде. Более того, из-за гравитации её и вовсе не должно быть в их стратосфере. Небольшая концентрация воды все же была найдена, и это шокировало ученых. Благодаря космической обсерватории «Гершель» эксперты определили, что на Юпитере вышеназванная жидкость появилась из-за удара кометы Шумейкеров-Леви летом 1994 года.Что касается Сатурна, то здесь ситуация интереснее. Дело в том, что в последнее время с планетой не сталкивались кометы или астероиды. Концентрация воды на планете разнилась: больше всего – возле экватора, меньше – у полюсов. Единственное объяснение этому – гейзеры на спутнике Сатурна Энцеладе, которые и выбрасывают в космическое пространство водяной пар. Более того, в этом районе гравитация почти в 100 раз слабее, чем на Земле, а отсутствие атмосферы лишь помогает воде сохранять скорость, подытожили исследователи.