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Источником воды на Сатурне являются гейзеры Энцелада

Зарубежные исследователи уже длительное время пытаются определить, откуда на самых больших планетах Солнечной системы появилась вода. В теории условия на Сатурне несовместимы с наличием этого компонента, и после долгих поисков и обсуждений ученые сделали вывод, что гейзеры Энцелада и являются источником воды.

Как известно, в верхних слоях атмосферы Юпитера и Сатурна температура очень низкая, поэтому вода на этих космических объектах в теории существует исключительно в твердом виде. Более того, из-за гравитации её и вовсе не должно быть в их стратосфере. Небольшая концентрация воды все же была найдена, и это шокировало ученых. Благодаря космической обсерватории «Гершель» эксперты определили, что на Юпитере вышеназванная жидкость появилась из-за удара кометы Шумейкеров-Леви летом 1994 года.

Что касается Сатурна, то здесь ситуация интереснее. Дело в том, что в последнее время с планетой не сталкивались кометы или астероиды. Концентрация воды на планете разнилась: больше всего – возле экватора, меньше – у полюсов. Единственное объяснение этому – гейзеры на спутнике Сатурна Энцеладе, которые и выбрасывают в космическое пространство водяной пар. Более того, в этом районе гравитация почти в 100 раз слабее, чем на Земле, а отсутствие атмосферы лишь помогает воде сохранять скорость, подытожили исследователи.

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Наука
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 22:00

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