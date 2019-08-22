Лолита Милявская после развода с супругом заметно постройнела

В перерывах между творческим процессом Лолита Милявская находится в своем загородном доме в Болгарии, который сама артистка называет "единственным успокоением и местом силы". В интервью изданию КП, знаменитость отметила, что перестала заниматься готовкой из-за жары в Болгарии, поэтому постройнела. Лолита Милявская рассказала о том, как тяжело ей одной справляться с дачным хозяйством, в связи с чем артистке помогают соседи. Однако певица ни о чем не жалеет и просто радуется жизни.Милявская отметила, что хотела бы иметь возможность дать рекомендации себе 20-летней, хотя уверяет, ни один совет попросту не был использован ею.