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Кошкин заявил об адекватном ответе России на любые военные угрозы

Военные политолог Андрей Кошкин оценил заявление главы Минобороны России Сергея Шойгу о принятии соответствующих мер для обеспечения достойного ответа потенциальному агрессору. По словам эксперта, России даст адекватный ответ на любую военную угрозу.
Кошкин заявил об адекватном ответе России на любые военные угрозы

Ситуация с наращиванием военной активности стран НАТО у западных границ России заставляет Москвы готовиться к отражению потенциального удара. Такое мнение ранее озвучил глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу. Как утверждает военный эксперт Андрей Кошкин, принятие соответствующих мер, которые позволяет дать зеркальный ответ на любые агрессивные действия, остается разумным решением, поскольку США и НАТО продолжают работать на обострение ситуации.

На данный момент, считает эксперт, концентрация возможного глобального удара США по территории России предусматривает наличие трех основных угроз. Первая угроза связана с размещением систем ПВО США на территории Румынии и Польши. Вторая заключается в заблуждении Вашингтона о том, что после нанесения превентивного удара России не удастся восстановить обороноспособность. Наконец, подчеркивает эксперт, Вашингтон создает угрозу тем, что пытается вовлечь в участие в коалиции против России страны Скандинавии.

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Политика
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 16:28

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