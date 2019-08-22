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Представлены смартфоны Galaxy А30s и Galaxy А50s от Samsung

Компания Samsung обновила линейку своих самых популярных смартфонов двумя новыми моделями - A30s и A50s из серии Galaxy. Эксперты рекомендуют не спешить обновляться, так как технические характеристики останутся на прежнем уровне.

На смартфоне Galaxy A30s начинка осталась такой же, как и у предшественника - SoC Exinos 7904, экран Super Amoled 6,4 дюйма. Вот только теперь его разрешение стало ниже: HD+ вместо Full HD+. Также новинка унаследовала от Galaxy A50 и A50s отпечаток пальца в экране и тройную камеру с датчиками на 25, 8 и 5 МП соответственно. Фронтальная камера осталась такой же - 16 Мп.

У покупателя есть выбор по объему оперативной памяти - 3 или 4 гигабайта. С флеш памятью всё в порядке, есть возможность купить от 32 до 128 гигабайт. Всё это питает аккумулятор на 4000 мАч, который можно зарядить с помощью быстрой зарядки на 15 Вт. Габариты смартфона остались практически нетронутыми и составляют 158,5 х 74,7 х 7,8 мм при массе 166 г.

Galaxy А50s не слишком сильно изменился, так как экран остался прежним (6,4 дюйма, разрешение Full HD+), объем памяти на выбор - 4/6 гигабайт оперативной и 64/128 постоянной соответственно. Процессор Exynos 9610 на борту и питание от аккумулятора 4000 мАч. Некоторые изменения в аппаратной части всё же произошли, и частью этих изменений стали камеры. Фронтальная камера теперь на 32 мегапикселя вместо 25, а тыльная камера (тройная) получила разрешение на 48, 5 и 8 Мп.

При подведении итогов можно сказать, что Galaxy A30s получил меньше разрешение экрана, но этот минус компенсирует подэкранный отпечаток пальца и обновленная камера. Galaxy A50s взял с собой всю начинку своего предшественника, только обновил себе камеры. Ранее Galaxy A50 показал себя хуже в плане снимков, но его наследник должен исправить данную ситуацию.

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Технологии
Добавил: Булавин Владислав Сегодня, 15:33

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