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В нескольких регионах России бушует мышиная лихорадка

В последнее время сразу несколько российских регионов страдают от довольно коварного вируса. Мышиная лихорадка зафиксирована во многих населенных пунктах, а главными зонами риска при этом называют парки, городские улицы и лесные массивы.
В нескольких регионах России бушует мышиная лихорадка

Мышиная лихорадка по состоянию на данный момент зафиксирована на Урале и в Поволжье. А в Саратове медики просят население не ночевать в сене и избегать походов в лес. Но в этом городе речь уже идет почти об эпидемии, поскольку заболевших насчитывается уже свыше полутора тысяч только в пределах одного микрорайона, остальные жители попросту боятся покидать свои дома, сообщает телеканал «Рен-ТВ».

Пик сезона мышиной лихорадки, отмечается в сообщении телеканала, зафиксирован в республике Удмуртия. Заражаются, как правило, грибники и любители собирать в лесу ягоды. Именно лес, подчеркивается в сообщении, является основной средой обитания для главных разносчиков вируса – мышей-полевок. Кроме того, в Башкортостане от этого заболевания уже зафиксировано два смертельных случая.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 15:38

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