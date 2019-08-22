Отряд российских кораблей во главе с РК «Маршал Устинов» вошел в Средиземное море

«Отряд военных судов и кораблей обеспечения во главе с РК «Маршал Устинов» вошел в акваторию моря, пройдя через Гибралтар», - подчеркивает Серга.





По словам представителя Северного флота, в этом регионе судам предстоит выполнить ряд важных военно-дипломатических задач с совершением деловых заходов в порты ряда средиземноморских государств. Здесь же будут проведены оборонительные учения с участием судов других флотов Военно-морского флота РФ.Отмечается также, что крейсер вышел из своей основной базы в Североморске еще 3 июля текущего года, а позднее прибыл в Петербург, где стал участником парада в честь Дня ВМФ. После этих мероприятий экипаж судна также принял участие в учениях ВМФ России «Океанский щит 2019». За указанный период «Маршал Устинов» преодолел порядка 7 000 морских миль.