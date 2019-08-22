Киев готовит троих россиян для обмена с Москвой





Фигурант «одесского дела» Евгений Мефедов, а также Максим Одинцов с Александром Барановым – этих троих граждан Российской Федерации планирует передать на обмен украинская сторона. По словам адвоката Валентина Рыбина, уже в этот четверг в Центральном райсуде украинского Николаева состоится заседание, в рамках которого Мефедову будет изменена мера пресечения на такую, которая позволит обменять его. После этой процедуры россиянин сможет направиться к пункту сбора. На данный момент он содержится в Одессе.Правозащитник также отметил, что в списке на обмен есть и другие имена, которые он уточнять не стал.Что же касается Баранова и Одинцова, то их украинские власти признали виновными в дезертирстве и госизмене, осудив к 13 и 14 годам заключения. Мефедов же стал известен в рамках разбирательств по делу о пожаре в Одессе, кроме того, он обвиняется в сепаратизме. Еще 19 августа суд отпустил его под залог.