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Россияне задолжали за ипотеку уже свыше 7 триллионов рублей

Граждане России задолжали по ипотечным кредитным программам банкам свыше 7 триллионов рублей. Такой колоссальный объем долга стал рекордным в истории страны. Об этом говорится в результатах исследования аналитиков FinExpertiza.
Россияне задолжали за ипотеку уже свыше 7 триллионов рублей

Отмечается, что в сравнении с началом 2014 года объем совокупного ипотечного долга российских граждан увеличился в три раза – на 2,6 триллиона рублей. В первой половине нынешнего года суммарный объем ипотечной задолженности россиян вырос скромнее – всего на 9,24% или на 0,6 триллиона рублей. По состоянию на январь 2019 года сумма долга составляла 6,4 триллиона, но уже к середине года перевалила за отметку в 7 триллионов.

Примечательно, что 36% в общей структуре задолженности россиян по ипотеке приходится на долю жителей Москвы, Московской области и Петербурга. Всего жители Москвы задолжали банкам по ипотеке свыше 822 миллиардов рублей, аппетиты жителей Подмосковья оказались чуть скромнее – здесь долг превысил отметку в 587 миллиардов. Еще почти 432 миллиарда должны по ипотечным кредитным программам жители Северной столицы.

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Экономика / Главные новости
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 11:17

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