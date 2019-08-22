Россияне задолжали за ипотеку уже свыше 7 триллионов рублей





Отмечается, что в сравнении с началом 2014 года объем совокупного ипотечного долга российских граждан увеличился в три раза – на 2,6 триллиона рублей. В первой половине нынешнего года суммарный объем ипотечной задолженности россиян вырос скромнее – всего на 9,24% или на 0,6 триллиона рублей. По состоянию на январь 2019 года сумма долга составляла 6,4 триллиона, но уже к середине года перевалила за отметку в 7 триллионов.Примечательно, что 36% в общей структуре задолженности россиян по ипотеке приходится на долю жителей Москвы, Московской области и Петербурга. Всего жители Москвы задолжали банкам по ипотеке свыше 822 миллиардов рублей, аппетиты жителей Подмосковья оказались чуть скромнее – здесь долг превысил отметку в 587 миллиардов. Еще почти 432 миллиарда должны по ипотечным кредитным программам жители Северной столицы.