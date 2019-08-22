ДНР обвиняет украинских военных в распространении чумы в Донбассе
Руководство самопровозглашенной Донецкой Народной Республики выступило с обвинениями в адрес украинских силовиков. Как сообщает сайт оперативного командования ДНР, несколько военнослужащих украинской 92-й бригады, которая дислоцируется на территории Авдеевки, заболели чумой, чем спровоцировали вспышку заболевания в районе.
Сообщается, что в расположение 92-й бригады ВСУ прибыли эпидемиологи из Харькова. В обозримом будущем они якобы должны будут провести тщательное исследование биологических образцов, отобранных у дюжины военнослужащих, которые содержатся в карантинной зоне санчасти.
«По имеющимся данным, всем пациентам поставлен предварительный диагноз чума. Специалисты считают, что все они были инфицированы через контакт со своим сослуживцем, который на данный момент находится в тяжелом состоянии и был заражен через прирученную им же летучую мышь», - отмечается в сообщении.
Сообщается, что в расположение 92-й бригады ВСУ прибыли эпидемиологи из Харькова. В обозримом будущем они якобы должны будут провести тщательное исследование биологических образцов, отобранных у дюжины военнослужащих, которые содержатся в карантинной зоне санчасти.
«По имеющимся данным, всем пациентам поставлен предварительный диагноз чума. Специалисты считают, что все они были инфицированы через контакт со своим сослуживцем, который на данный момент находится в тяжелом состоянии и был заражен через прирученную им же летучую мышь», - отмечается в сообщении.
Политика
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 10:46