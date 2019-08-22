ДНР обвиняет украинских военных в распространении чумы в Донбассе





Сообщается, что в расположение 92-й бригады ВСУ прибыли эпидемиологи из Харькова. В обозримом будущем они якобы должны будут провести тщательное исследование биологических образцов, отобранных у дюжины военнослужащих, которые содержатся в карантинной зоне санчасти.«По имеющимся данным, всем пациентам поставлен предварительный диагноз чума. Специалисты считают, что все они были инфицированы через контакт со своим сослуживцем, который на данный момент находится в тяжелом состоянии и был заражен через прирученную им же летучую мышь», - отмечается в сообщении.