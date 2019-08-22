Мария Захарова пообещала "по-братски" консультировать Зеленского после его слов о G8
Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова решила прокомментировать недавнее заявление Владимира Зеленского. Напомним, украинский президент предлагал Москве вернуть Крым в обмен на возвращение России в G8.
По словам представителя МИД России, президенту Украины попросту подсунули какой-то бессмысленный набор букв. Об этом Мария Захарова написала в отдельно посте на личной страничке в соцсети Facebook.
«Государство не может снова занять свое место в дипломатической повестке», - подчеркнула Захарова, цитируя странную речь главы украинского государства. Как утверждает спикер МИД РФ, Москва и без того является участником высокой дипломатии, в рамках которой наивысшей площадкой международной дипломатии считается Организация Объединенных Нацией.
Кроме всего прочего, подчеркнула российский дипломат, в МИД РФ ожидают от официального Киева реальных сигналов, а не общения в социальных сетях. И пока МИД Украины не будет полностью укомплектован, Захарова пообещала «по-братски» консультировать Зеленского в вопросах дипломатии.
По словам представителя МИД России, президенту Украины попросту подсунули какой-то бессмысленный набор букв. Об этом Мария Захарова написала в отдельно посте на личной страничке в соцсети Facebook.
«Государство не может снова занять свое место в дипломатической повестке», - подчеркнула Захарова, цитируя странную речь главы украинского государства. Как утверждает спикер МИД РФ, Москва и без того является участником высокой дипломатии, в рамках которой наивысшей площадкой международной дипломатии считается Организация Объединенных Нацией.
Кроме всего прочего, подчеркнула российский дипломат, в МИД РФ ожидают от официального Киева реальных сигналов, а не общения в социальных сетях. И пока МИД Украины не будет полностью укомплектован, Захарова пообещала «по-братски» консультировать Зеленского в вопросах дипломатии.
Политика
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 10:30