Nokia готова выпустить недорогой 5G-смартфон





Производители телефонов уже готовы выпускать первые 5G-смартфоны. Huawei, Xiaomi, ZTE, OnePlus, Samsung и LG уже представили эти новинки. Остальные бренды должны показать свои модели к концу года. Единственным неприятным моментом является высокая цена на этот модный гаджет.Юхо Сарвикас, директор по продуктам HMD Global, сообщил, что в следующем году в США выпустят легкодоступный Nokia 5G, который будет значительно дешевле нынешних 5G-смартфонов. Специалисты, проанализировав цены на уже представленные смартфоны, предполагают, что новая модель Nokia, которую можно будет увидеть в 2020 году, будет продаваться от 500 до 650 долларов.