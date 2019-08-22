В новом iPhone 11 все-таки появится разъем USB Type-C





Как сообщает популярный ресурс ChargerLAB со ссылкой на неназванные источники, новые смартфоны от американской корпорации Apple в скором времени действительно могут обзавестись разъемом зарядки USB-C, который стал универсальным во всем мире.Если эта информация окажется верной, то уже в новом поколении устройств марки может появиться и технология быстрой зарядки. К примеру, зарядка такого типа может появиться в iPhone 11 от планшетов iPad Pro прошлого года выпуска. Впрочем, официального подтверждения этих данных пока нет, поэтому большинство экспертов полагают, что новые iPhone 11 будут всего лишь комплектоваться переходниками с традиционного «эппловского» Lightning на USB Type-C.