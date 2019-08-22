Игорь Крутой о конфликте с Лаймой Вайкуле: «Бог ей судья»
Российский композитор Игорь Крутой откровенно рассказал о конфликте с Лаймой Вайкуле. По словам 65-летнего музыканта, слова певицы о том, что он на нее злится, не совсем соответствуют действительности, передает «АиФ».
Как утверждает Игорь Крутой, озвучивая свою версию конфликта, Лайма Вайкуле немного лукавит. Композитор вспоминает, что во время приезда в Москву мэра Риги Нила Ушакова в 2015 году он встречался с тогдашним главой администрации президента страны Ивановым и пытался договориться о возвращении в Юрмалу фестиваля «Новая Волна». Предпринимала похожие попытки и посол Латвии в Москве. «Она приглашала меня на встречу, чтобы сохранить в Юрмале «Новую волну». И в даты, когда должно было состояться мероприятие, Лайма Вайкуле неожиданно делает собственный фестиваль «Рандеву», - вспоминает Крутой, подчеркивая, что певица тем самым пыталась показать, что «Новая волна» больше не интересна.
Как утверждает Игорь Крутой, озвучивая свою версию конфликта, Лайма Вайкуле немного лукавит. Композитор вспоминает, что во время приезда в Москву мэра Риги Нила Ушакова в 2015 году он встречался с тогдашним главой администрации президента страны Ивановым и пытался договориться о возвращении в Юрмалу фестиваля «Новая Волна». Предпринимала похожие попытки и посол Латвии в Москве. «Она приглашала меня на встречу, чтобы сохранить в Юрмале «Новую волну». И в даты, когда должно было состояться мероприятие, Лайма Вайкуле неожиданно делает собственный фестиваль «Рандеву», - вспоминает Крутой, подчеркивая, что певица тем самым пыталась показать, что «Новая волна» больше не интересна.
«Если она думает, что так поступать прилично и порядочно, Бой ей судья. Я против нее публично не высказывался, пока она первой не подняла эту тему», - подчеркивает композитор.