Игорь Крутой о конфликте с Лаймой Вайкуле: «Бог ей судья»

«Если она думает, что так поступать прилично и порядочно, Бой ей судья. Я против нее публично не высказывался, пока она первой не подняла эту тему», - подчеркивает композитор.





Как утверждает Игорь Крутой, озвучивая свою версию конфликта, Лайма Вайкуле немного лукавит. Композитор вспоминает, что во время приезда в Москву мэра Риги Нила Ушакова в 2015 году он встречался с тогдашним главой администрации президента страны Ивановым и пытался договориться о возвращении в Юрмалу фестиваля «Новая Волна». Предпринимала похожие попытки и посол Латвии в Москве. «Она приглашала меня на встречу, чтобы сохранить в Юрмале «Новую волну». И в даты, когда должно было состояться мероприятие, Лайма Вайкуле неожиданно делает собственный фестиваль «Рандеву», - вспоминает Крутой, подчеркивая, что певица тем самым пыталась показать, что «Новая волна» больше не интересна.