Звезда «Дома-2» Влад Кадони о голливудской актрисе Рене Зеллвегер: «Видимо, все деньги потратила на уколы в лицо»

«Платье есть, а человека нет», - так отозвался ведущий «Дома-2» о российской актрисе.

«Серый унылый образ», - прокомментировал Кадони.

«Видимо, все деньги потратила на уколы в лицо», - подчеркнул звезда «Дома-2».





По мнению Влада Кадони, наряд, в котором Ольга Кабо побывала на «ГУМ Авторалли», явно является перебором. А все из-за «дичайшего рисунка» на платье, который сразу же бросается в глаза и не дает сосредоточиться на самом человеке.Более того, звезде «Дома-2» не понравились балетки заслуженной артистки РФ и аксессуары, которые не дополнили образ Ольги, а только еще больше испортили.Как считает Кадони, в наряде, в котором Анна Большова посетила юбилейный вечер Сергея Новожилова, ходят многие женщины, однако в нем нет ни характера, ни изюминки, ни истории, несмотря на то, что он и не портит внешность своей хозяйки. Влад даже назвал образ заслуженной артистки России «скучным».Больше всего от Кадони досталось актрисе Рене Зеллвегер, которая для гала-ужина Голливудской ассоциации иностранной прессы выбрала розовое платье. Владу не понравился ни наряд продюсера, ни ее прическа, пишет «СтарХит».