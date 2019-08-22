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Звезда «Дома-2» Влад Кадони о голливудской актрисе Рене Зеллвегер: «Видимо, все деньги потратила на уколы в лицо»

Герой одной из самых мистических телепередач России «Битва экстрасенсов», а ныне звезда скандальной телестройки «Дом-2» Влад Кадони опять дал оценку образам знаменитостей, которые не так давно появлялись на публике. Так, к примеру, в этот раз от старшего наследника потомственной колдуньи Елены Голуновой досталось голливудской актрисе Рене Зеллвегер.
Звезда «Дома-2» Влад Кадони о голливудской актрисе Рене Зеллвегер: «Видимо, все деньги потратила на уколы в лицо»

ОЛЬГА КАБО

«Платье есть, а человека нет», - так отозвался ведущий «Дома-2» о российской актрисе.

По мнению Влада Кадони, наряд, в котором Ольга Кабо побывала на «ГУМ Авторалли», явно является перебором. А все из-за «дичайшего рисунка» на платье, который сразу же бросается в глаза и не дает сосредоточиться на самом человеке.

Более того, звезде «Дома-2» не понравились балетки заслуженной артистки РФ и аксессуары, которые не дополнили образ Ольги, а только еще больше испортили.

АННА БОЛЬШОВА

«Серый унылый образ», - прокомментировал Кадони.


Как считает Кадони, в наряде, в котором Анна Большова посетила юбилейный вечер Сергея Новожилова, ходят многие женщины, однако в нем нет ни характера, ни изюминки, ни истории, несмотря на то, что он и не портит внешность своей хозяйки. Влад даже назвал образ заслуженной артистки России «скучным».

РЕНЕ ЗЕЛЛВЕГЕР

Больше всего от Кадони досталось актрисе Рене Зеллвегер, которая для гала-ужина Голливудской ассоциации иностранной прессы выбрала розовое платье. Владу не понравился ни наряд продюсера, ни ее прическа, пишет «СтарХит».

«Видимо, все деньги потратила на уколы в лицо», - подчеркнул звезда «Дома-2».

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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:17

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