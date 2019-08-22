Алика Смехова больше не любит черный цвет в одежде

Особых причин, которые бы заставили Алику Смехову внести изменения в собственную одежду, не было. В определенный момент актриса захотела расширить палитру цветных образов, связанных с состоянием человека в определенный момент жизни.В своем Instagram-аккаунте Алика Смехова опубликовала собственное фото в весьма ярком наряде. Артистка предпочла надеть изумрудный топ и плиссированную юбку. В подписи к фото знаменитость рассказала о цветах, которые "полюбила в последнее время", а также напомнила поклонникам, что "яркие и лаконичные цвета создают настроение". Смехова поинтересовалась у фолловеров о том, какое сегодня у них настроение.