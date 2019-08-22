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Дочь Федосеевой-Шукшиной опровергла информацию о сердечном приступе

Дочь знаменитой российской артистки Лидии Федосеевой-Шукшиной решила опровергнуть сообщения отечественных СМИ о том, что у актрисы на отдыхе в Болгарии случился сердечный приступ. По словам Марии Шукшиной, сейчас ее мать чувствует себя хорошо и совершенно здорова.
Дочь Федосеевой-Шукшиной опровергла информацию о сердечном приступе

Напомним, ранее в прессе появились тревожные сообщения о том, что Федосеева-Шукшина во время отдыха в Болгарии перенесла сердечный приступ. Сообщалось также, что в госпитализации прославленной артистке отказали из-за отсутствия медицинской страховки, поэтому ее якобы пришлось экстренно переправлять на самолете в Москву.

«Хочу всех сразу успокоить. Не было никакого сердечного приступа. С мамой все в порядке, я нахожусь рядом, все здоровы и живы, того же желаем и окружающим», - подчеркнула Мария Шукшина в своей недавней публикации на личной страничке в Instagram.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 09:45

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