Дочь Федосеевой-Шукшиной опровергла информацию о сердечном приступе

«Хочу всех сразу успокоить. Не было никакого сердечного приступа. С мамой все в порядке, я нахожусь рядом, все здоровы и живы, того же желаем и окружающим», - подчеркнула Мария Шукшина в своей недавней публикации на личной страничке в Instagram.

Напомним, ранее в прессе появились тревожные сообщения о том, что Федосеева-Шукшина во время отдыха в Болгарии перенесла сердечный приступ. Сообщалось также, что в госпитализации прославленной артистке отказали из-за отсутствия медицинской страховки, поэтому ее якобы пришлось экстренно переправлять на самолете в Москву.