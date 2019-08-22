Новые моноблоки Dell Inspiron оснастят выдвижной WEB-камерой





Новинка поступит в продажу уже в следующий вторник: компьютер XPS 13 нового поколения будет одним из самых производительных в своём сегменте. Устройство оснащено 6-ядерным процессором Intel Core i7-10710U с тактовой частотой в 4,6 ГГц. На рынке появятся сразу две модификации: первая получит дисплей с Full HD-разрешением (1920 х 1080 точек), вторая - 4K Ultra HD (3840х2160). Стоит выделить и наличие передовой WEB-камеры размером в 2,2 мм. Она расположена на верхней рамке экрана, отмечают разработчики.Количество ОЗУ составит 16 ГБ, вместимость твердотельного модуля PCIe 3.0 x4 SSD – 2 ТБ. Базовая модификация ноутбука Dell Inspiron будет стоить примерно 900 долларов.