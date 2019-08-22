Вера Брежнева показала «утепленный» пляжный образ для холодного лета

Этот год стал для Веры Брежневой знаменательным в плане моды и стиля. Певица выступила в качестве модели на парижской неделе моды, украсила обложку одного из известных глянцевых журналов, поучаствовала в огромном количестве разного рода фотосессий и, похоже, окончательно избавилась от страха потерять титул фэшн-иконы. Это знаменитость уже подтвердила на съемках в Вероне, прогулявшись по городу в черных колготках и шлепанцах.Теперь же Брежнева решила показать в своем Instagram необычный «утепленный» пляжный образ для холодного лета. Певица дополнила черный купальник с трусиками высокой посадки джемпером, ботинками Dr.Martens и солнцезащитными очками, тем самым намекнув, что в этом году пляжный сезон оставляет желать лучшего.Поклонники оценили чувство юмора бывшей вокалистки группы «ВИА Гра», сыронизировав по поводу ее «теплых стрингов» и назвав звезду «Бенджамином Баттоном», намекая на то, что с каждым годом Вера Брежнева выглядит еще моложе. Кроме того, подписчики Instagram-страницы звезды отметили, что ей очень к лицу черный цвет, а ноги действительно стоит всегда держать в тепле.