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В Пентагоне рассказали о целях новой ракеты, запрещенной договором ДРСМД

Еще 18 августа мировые СМИ принялись активно обсуждать проведенные американскими военными испытания новой крылатой ракеты. Как выяснилось, эта разработка США нарушает положения недавно расторгнутого договора ДРСМД, причем, Вашингтон сразу же обвинили в работе над этим проектом еще во время действия документа. В Пентагоне решили рассказать о том, для чего предназначена данная разработка.
В Пентагоне рассказали о целях новой ракеты, запрещенной договором ДРСМД

Как рассказал глава Министерства обороны США Марк Эспер, проведенные испытания были организованы с целью проверить ракету в работе на дальность, которая ранее была запрещена договором. Военные США таким образом пытались удостовериться, что имеют в своем распоряжении средства для эффективного противодействия Китаю.

Журналисты также задали главе Пентагона вопрос о том, нужно ли рассматривать проведенный недавно пуск в качестве своеобразного послания Пекину, Москве и Пхеньяну. В ответ на это Эспер заметил, что Вашингтон не пытается никому ничего демонстрировать, а лишь хочет удостовериться в наличии возможностей по противодействию. А для этого, по словам главы оборонного ведомства, страна нуждается в наличии возможностей для нанесения ударов по китайской территории ракетами средней дальности действия.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 09:16

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