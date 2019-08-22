В Пентагоне рассказали о целях новой ракеты, запрещенной договором ДРСМД





Как рассказал глава Министерства обороны США Марк Эспер, проведенные испытания были организованы с целью проверить ракету в работе на дальность, которая ранее была запрещена договором. Военные США таким образом пытались удостовериться, что имеют в своем распоряжении средства для эффективного противодействия Китаю.Журналисты также задали главе Пентагона вопрос о том, нужно ли рассматривать проведенный недавно пуск в качестве своеобразного послания Пекину, Москве и Пхеньяну. В ответ на это Эспер заметил, что Вашингтон не пытается никому ничего демонстрировать, а лишь хочет удостовериться в наличии возможностей по противодействию. А для этого, по словам главы оборонного ведомства, страна нуждается в наличии возможностей для нанесения ударов по китайской территории ракетами средней дальности действия.