Xiaomi закрывает линейку безрамочных смартфонов Mi Mix





Разумеется, работу над флагманским берзамочным смартфоном Xiaomi Mi Mix 4 китайский бренд не прекращал. Более того, в Сети с недавних пор опубликованы характеристики грядущего устройства. Например, ранее сообщалось, что устройство будет оснащено уникальной камерой с разрешением в рекордные 108 магепикселей. Проблема лишь в том, что сам гаджет может выйти под принципиально новым названием, поскольку китайский бренд лишился права на использование торговой марки Mix в названии своих продуктов.Как оказалось, в Поднебесной это название используется одним из сервисов, владельцы которого обратились в суд и потребовали лишить производителя электроники права на использование данного наименования. Требования истца суд удовлетворил, а вот поданная позднее представителями Xiaomi апелляция была, напротив, отклонена.