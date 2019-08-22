АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Защитить от ожирения и диабета способен бурый…
EUR 73.50 USD 66.26
Курс валют на 22.08.2019

Жительница Ростовской области 7 лет получала пособия на мертвого ребенка

Жительница Ростовской области обвиняется в совершении мошеннических действий при получении социальной помощи от государства. Как показала прокурорская проверка, подозреваемая в течение нескольких лет скрывала смерть собственного ребенка, чтобы продолжать получать пособие на него.
Жительница Ростовской области 7 лет получала пособия на мертвого ребенка

Сообщается, что в июле 2010 года местная жительница родила мальчика, однако младенец скончался спустя всего 2 месяца. Мать умершего малыша не стала никому об этом сообщать и в течение еще семи лет продолжала предоставлять органам соцзащиты недостоверные данные о своем ребенке. В прокуратуре считают, что делалось это для получения социальных пособий на малыша.

Всего же за этот период женщина получила из государственного бюджета в качестве пособий свыше 100 000 рублей. Полученными незаконным путем средствами она распоряжалась на свое усмотрение, отмечают в региональном надзорном ведомстве.

Теперь прокуроры обратились в суд с требованием взыскать с обвиняемой сумму причиненного ее действиями бюджету ущерба.

+Дзен +Яндекс новости
Происшествия
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 08:01

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Волочкова в прозрачном наряде и фате презентовала книгу «Балерина в зазеркалье…
Xiaomi закрывает линейку безрамочных смартфонов Mi…
56-летний Квентин Тарантино готовится впервые стать…
Участница «Дома-2» Настя Иванова созналась, что над ней дважды…
Иран показал собственную версию российской системы…
Желтые ногти могут свидетельствовать о многих…
СМИ: российские Су-35 обеспечили Китаю явное преимущество в Тайваньском…
Жительница Ростовской области 7 лет получала пособия на мертвого…
Звезда «Дома-2» Влад Кадони назвал образ Ольги Серябкиной для фестиваля «ЖАРА»…
Юрий Лоза посоветовал искать вторую половинку по кулинарным…
Звезда «Дома-2» Егор Холявин проходит реабилитацию из-за…
Украинский журналист призвал готовиться к войне с…
Марат Башаров мечтает о возвращении бывшей…
Бывший муж Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов оправдался за поход в церковь в куртке с оскорбительной…
Максим Галкин похвастал постельным снимком с Аллой…
Защитить от ожирения и диабета способен бурый…
Специалисты рассказали о полезных свойствах…
Ученые выяснили, что у зубов и языка оказалось не так много…
Ученые: Грязный воздух повышает риск…
Тима Белорусских представил новый трек «Найду…
Названы 5 полезных для здоровья и похудения источников…
Светлана Дружинина поделилась редким архивным фото со съемок 1963…
Ани Лорак удивила фанатов гигантскими…
Дефицит витамина D может стать причиной проблем психического…
Сын Дмитрия Певцова за три недели научился играть на…
Ёлка обнародовала новый клип "Остаюсь", снятый в…
Глафира Тарханова вновь примерила образ…
Энтузиаст успешно подключил к iPhone X клавиатуру и мышь от Macintosh…
Данил Буранов готов представлять Россию на "Новой…
Юлия Барановская не смогла справиться с розовым…
Опубликован ТОП-5 самых популярных электрокаров в России в 2019…
Таинственное внутреннее ядро Земли может получить научное…
Компания Segway-Ninebot создала самоуправляемый беспилотный…
Forbes назвал самых высокооплачиваемых актеров…
Ева Лонгория не прочь сняться в продолжении сериала «Отчаянные…
Samsung запатентовала новый сгибаемый смартфон Galaxy Fold…
Honor выпустит зарядку-геймпад для…
Диетологи придумали диету для любителей…
Самая красивая девушка мира Тилан Блондо показала фото с отдыха на…
Анна Семенович не против рождения ребенка от суррогатной…
Просмотреть все новости