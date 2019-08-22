Жительница Ростовской области 7 лет получала пособия на мертвого ребенка
Жительница Ростовской области обвиняется в совершении мошеннических действий при получении социальной помощи от государства. Как показала прокурорская проверка, подозреваемая в течение нескольких лет скрывала смерть собственного ребенка, чтобы продолжать получать пособие на него.
Сообщается, что в июле 2010 года местная жительница родила мальчика, однако младенец скончался спустя всего 2 месяца. Мать умершего малыша не стала никому об этом сообщать и в течение еще семи лет продолжала предоставлять органам соцзащиты недостоверные данные о своем ребенке. В прокуратуре считают, что делалось это для получения социальных пособий на малыша.
Всего же за этот период женщина получила из государственного бюджета в качестве пособий свыше 100 000 рублей. Полученными незаконным путем средствами она распоряжалась на свое усмотрение, отмечают в региональном надзорном ведомстве.
Теперь прокуроры обратились в суд с требованием взыскать с обвиняемой сумму причиненного ее действиями бюджету ущерба.
Сообщается, что в июле 2010 года местная жительница родила мальчика, однако младенец скончался спустя всего 2 месяца. Мать умершего малыша не стала никому об этом сообщать и в течение еще семи лет продолжала предоставлять органам соцзащиты недостоверные данные о своем ребенке. В прокуратуре считают, что делалось это для получения социальных пособий на малыша.
Всего же за этот период женщина получила из государственного бюджета в качестве пособий свыше 100 000 рублей. Полученными незаконным путем средствами она распоряжалась на свое усмотрение, отмечают в региональном надзорном ведомстве.
Теперь прокуроры обратились в суд с требованием взыскать с обвиняемой сумму причиненного ее действиями бюджету ущерба.
Происшествия
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 08:01