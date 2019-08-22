Жительница Ростовской области 7 лет получала пособия на мертвого ребенка





Сообщается, что в июле 2010 года местная жительница родила мальчика, однако младенец скончался спустя всего 2 месяца. Мать умершего малыша не стала никому об этом сообщать и в течение еще семи лет продолжала предоставлять органам соцзащиты недостоверные данные о своем ребенке. В прокуратуре считают, что делалось это для получения социальных пособий на малыша.Всего же за этот период женщина получила из государственного бюджета в качестве пособий свыше 100 000 рублей. Полученными незаконным путем средствами она распоряжалась на свое усмотрение, отмечают в региональном надзорном ведомстве.Теперь прокуроры обратились в суд с требованием взыскать с обвиняемой сумму причиненного ее действиями бюджету ущерба.