СМИ: российские Су-35 обеспечили Китаю явное преимущество в Тайваньском проливе





В материале издания отмечается, что еще 5 лет тому назад китайские военные заказали у России 12 истребителей Су-35 на общую сумму в 2 миллиарда долларов. В то время в указанном регионе службу несли Су-30МКК, разработанные еще в конце девяностых годов прошлого столетия.Что же касается новых Су-35, то они обзавелись улучшенной радарной системой «Ирбис». Кроме того, при создании этих машин разработчик воспользовался композитными материалами, добившись таким образом заметного снижения веса общей конструкции при повышении показателей прочности фюзеляжа. А неоспоримым преимуществом истребителей считают их сверхвысокую маневренность. Именно совокупность этих факторов позволила Китаю обеспечить себе практически полное господство в небе над Тайваньским проливом, подчеркивает издание.