Украинский журналист призвал готовиться к войне с Россией
Украинским властям следует предпринимать конкретные меры для того, чтобы окончательно и максимально безболезненно обеспечить разрыв оставшихся отношений с соседней Россией. Таким мнением накануне поделился главный редактор украинского портала «Цензор.нет» Юрий Бутусов, заявивший, что Киев должен также готовиться к возможному объявлению войны.
По мнению Бутусова, Украина должна подготовиться к полному разрыву отношений с Москвой. В то же время журналист сетует на то, что многие объекты важной стратегической и критической инфраструктуры в стране, вроде объектов атомной энергетики, до сих пор зависят от российских поставок. «Да и поставки угля в нашей стране тоже до сих пор замкнуты именно на России», - подчеркнул он.
В то же время Юрий Бутусов добавляет, что для Украины полный разрыв отношений с северным соседом на данном этапе времени будет означать практически полный паралич, однако такова суровая действительность.
По мнению Бутусова, Украина должна подготовиться к полному разрыву отношений с Москвой. В то же время журналист сетует на то, что многие объекты важной стратегической и критической инфраструктуры в стране, вроде объектов атомной энергетики, до сих пор зависят от российских поставок. «Да и поставки угля в нашей стране тоже до сих пор замкнуты именно на России», - подчеркнул он.
В то же время Юрий Бутусов добавляет, что для Украины полный разрыв отношений с северным соседом на данном этапе времени будет означать практически полный паралич, однако такова суровая действительность.
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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 07:36