Украинский журналист призвал готовиться к войне с Россией





По мнению Бутусова, Украина должна подготовиться к полному разрыву отношений с Москвой. В то же время журналист сетует на то, что многие объекты важной стратегической и критической инфраструктуры в стране, вроде объектов атомной энергетики, до сих пор зависят от российских поставок. «Да и поставки угля в нашей стране тоже до сих пор замкнуты именно на России», - подчеркнул он.В то же время Юрий Бутусов добавляет, что для Украины полный разрыв отношений с северным соседом на данном этапе времени будет означать практически полный паралич, однако такова суровая действительность.