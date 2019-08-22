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Защитить от ожирения и диабета способен бурый жир

Ученые из Университета Рутгерса в Нью-Брунсвике обнаружили, что бурый жир, также известный как бурая жировая ткань, может помочь в защите от ожирения и диабета. Результаты исследования, обнародованные в журнале Nature, позволили больше узнать о значимости бурого жира для здоровья человека и может привести к созданию новых лекарств для лечения диабета 2 типа.
Защитить от ожирения и диабета способен бурый жир

Бурый жир считается тепловым органом. Люди имеют несколько грамм этого вещества в таких частях тела, как шея, ключица, почки и спинной мозг. При активации холодных температур бурый жир использует сахар и жир из крови для выработки тепла в организме.

Исследование показало, что бурый жир может также избавляться от чрезмерного количества аминокислот (ВСАА) в крови. ВСАА (лейцин, изолейцин и валин) присутствуют в таких продуктах, как яйца, мясо, рыба, курица и молоко, а также в добавках, используемых некоторыми спортсменами и людьми, которые хотят нарастить мышечную массу.

В нормальных концентрациях в крови эти аминокислоты необходимы для хорошего здоровья. В чрезмерных количествах они связаны с диабетом и ожирением. Исследователи обнаружили, что люди с небольшим количеством бурого жира имеют низкую способность крови избавляться от излишков ВСАА, что приводит к развитию ожирения и возникновению диабета.

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Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 07:15

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