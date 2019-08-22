Защитить от ожирения и диабета способен бурый жир





Бурый жир считается тепловым органом. Люди имеют несколько грамм этого вещества в таких частях тела, как шея, ключица, почки и спинной мозг. При активации холодных температур бурый жир использует сахар и жир из крови для выработки тепла в организме.Исследование показало, что бурый жир может также избавляться от чрезмерного количества аминокислот (ВСАА) в крови. ВСАА (лейцин, изолейцин и валин) присутствуют в таких продуктах, как яйца, мясо, рыба, курица и молоко, а также в добавках, используемых некоторыми спортсменами и людьми, которые хотят нарастить мышечную массу.В нормальных концентрациях в крови эти аминокислоты необходимы для хорошего здоровья. В чрезмерных количествах они связаны с диабетом и ожирением. Исследователи обнаружили, что люди с небольшим количеством бурого жира имеют низкую способность крови избавляться от излишков ВСАА, что приводит к развитию ожирения и возникновению диабета.