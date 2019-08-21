Опубликован ТОП-5 самых популярных электрокаров в России в 2019 году





Самой популярной моделью в этом сегменте является кроссовер Jaguar I-Pace, приобретенный половиной покупателей – 74 раза. Вторую позицию занимает модель Nissan Leaf, лидирующая на вторичном рынке, но в автосалонах концернах был реализован лишь 41 экземпляр модели. ТОП-3 закрывает Tesla Model X с показателем в 17 машин.Еще меньшая популярность у «младшей модели» - Tesla Model S (7 покупателей). Вполне вероятно, что этот результат связан со многими серьезными неполадками, выявленными в этой машине. В заключении стоит выделить Renault Twizy и Tesla Model 3 – по 4 купленных автомобиля.