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Опубликован ТОП-5 самых популярных электрокаров в России в 2019 году

Специалисты издания «Автостат» выяснили, что за период января-июня 2019 года на отечественном авторынке было продано 147 новых экологически чистых автомобилей. Данный показатель почти в 3 раза превышает отметку 2018 года.
Опубликован ТОП-5 самых популярных электрокаров в России в 2019 году

Самой популярной моделью в этом сегменте является кроссовер Jaguar I-Pace, приобретенный половиной покупателей – 74 раза. Вторую позицию занимает модель Nissan Leaf, лидирующая на вторичном рынке, но в автосалонах концернах был реализован лишь 41 экземпляр модели. ТОП-3 закрывает Tesla Model X с показателем в 17 машин.

Еще меньшая популярность у «младшей модели» - Tesla Model S (7 покупателей). Вполне вероятно, что этот результат связан со многими серьезными неполадками, выявленными в этой машине. В заключении стоит выделить Renault Twizy и Tesla Model 3 – по 4 купленных автомобиля.

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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 20:48

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