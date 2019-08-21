Таинственное внутреннее ядро Земли может получить научное объяснение





Проще говоря, если человек простоит на месте 365 дней на экваторе, то часть внутреннего ядра, которая ранее была под ногами, отдалится от него почти на 8 километров. По словам исследователей, их новые расчеты гораздо надежнее предыдущих. Благодаря последней оценке обеспечивается большая разрешающая способность и достигаются преимущества от улучшений в коррекции, а также интерпретации информации.Цифры разнились лишь из-за того, что ученые изучали перегретую часть Земли, находящуюся очень глубоко. В заключении эксперты отметили, что у них есть немало объяснений разности показателей и оценки кажущихся скоростей вращения внутреннего ядра.