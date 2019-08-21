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Компания Segway-Ninebot создала самоуправляемый беспилотный электросамокат

Специалисты, представляющие компанию Segway-Ninebot, заявили о создании электрического самоката, способного самостоятельно добираться до зарядной станции. По их мнению, их разработка положительно повлияет на развитие сервиса проката электротранспорта.

Подобный беспитолный электросамокат будет сам возвращаться на станцию зарядки, чем облегчит работу сотрудникам сервисов проката. После того, как компания Segway-Ninebot представит модель KickScooter T60, данная проблема и вовсе исчезнет. Трёхколесный самокат оснащен электромотором, благодаря которому транспортное средство разгоняется до 30 км/час и может проехать на одном заряде батареи до 65 километров. Максимальный вес, который выдержит KickScooter T60, составляет 120 килограммов.

Руль самоката обладает широкоугольной камерой, необходимой для беспилотного режима. Искусственный интеллект использует не самый сложный алгоритм, способный распознавать поверхность и прокладывать маршрут. Стоимость новинки составит не менее 1 500 долларов, однако создатели уверены, что цена не отпугнет сервисы проката.

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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 20:45

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