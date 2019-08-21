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Samsung запатентовала новый сгибаемый смартфон Galaxy Fold 2

Нашумевший сгибаемый смартфон Samsung Galaxy Fold был в какой-то степени устройством на любителя. Но даже этот факт не останавливает южнокорейского производителя. Накануне компания зарегистрировала патент на Galaxy Fold 2.
Samsung запатентовала новый сгибаемый смартфон Galaxy Fold 2

В базе данных Всемирной организации интеллектуальной собственности ранее появилось несколько патентов с подробным описанием, зарегистрированных на компанию Samsung. Судя по этим изображениям, компания уже запатентовала вторую версию сгибаемого смартфона Galaxy Fold 2. Эксперты даже считают, что официальная презентация этого устройства может состояться уже весной следующего года.

6,7-дюймовый сгибаемый смартфон в сравнении со своим предшественником будет сгибаться не по вертикальной, а по горизонтальной оси. В дополнение к основному дисплею Galaxy Fold 2 получит в свое оснащение дополнительный экран для отображения основных данных диагональю всего в 1 дюйм. Сообщается, что этот подход является более практичным и доступным, чем исполнение, которое инженеры Samsung выбрали при создании Galaxy Fold первой версии.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 19:59

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