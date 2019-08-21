Honor выпустит зарядку-геймпад для смартфонов
Компания Honor анонсировала выход геймпада со встроенным аккумулятором для своих смартфонов. По информации зарубежных СМИ, благодаря гаджету можно одновременно запускать требовательные игры и заряжать телефон.
Подключить новинку можно несколькими способами: с помощью Bluetooth или USB Type-C. В первом случае осуществляется обычное подключение джойстика для управления. Если же пользователь воспользуется USB Type-C, то начнется подзарядка смартфона. Стоит добавить, что ёмкость батареи составляет лишь 400 мАч.
Гаджет состоит из геймпада для управления, четырех кнопок D-pad и кнопки-бампера. Добавим, что производители не уточнили, совместима ли новинка со смартфонами других корпораций. О стоимости и дате выхода информации пока не предоставлено.
Подключить новинку можно несколькими способами: с помощью Bluetooth или USB Type-C. В первом случае осуществляется обычное подключение джойстика для управления. Если же пользователь воспользуется USB Type-C, то начнется подзарядка смартфона. Стоит добавить, что ёмкость батареи составляет лишь 400 мАч.
Гаджет состоит из геймпада для управления, четырех кнопок D-pad и кнопки-бампера. Добавим, что производители не уточнили, совместима ли новинка со смартфонами других корпораций. О стоимости и дате выхода информации пока не предоставлено.
Технологии
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 19:58