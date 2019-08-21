В Британии младенец умер из-за молока матери, отравленного обезболивающими





Этот трагический инцидент произошел в графстве Девон. Женщина принимала анальгетик, прописанный ей медиками. Более того, врачи убедили пациентку, что в приеме назначенного ими лекарства нет ничего страшного, и она может продолжить кормить ребенка грудью. Однако спустя всего пять дней после рождения ребенок скончался.Педиатры выражают уверенность в том, что причиной смерти малыша могло стать попадание обезболивающего препарата в молоко женщины. А по словам судмедэкспертов, подобное событие является очень «неожиданным».