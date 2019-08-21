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В Британии младенец умер из-за молока матери, отравленного обезболивающими

В Великобритании новорожденный ребенок умер в стенах роддома. Причиной смерти младенца оказалось молоко его матери, которое было отравлено обезболивающими препаратами, принятыми женщиной.

Этот трагический инцидент произошел в графстве Девон. Женщина принимала анальгетик, прописанный ей медиками. Более того, врачи убедили пациентку, что в приеме назначенного ими лекарства нет ничего страшного, и она может продолжить кормить ребенка грудью. Однако спустя всего пять дней после рождения ребенок скончался.

Педиатры выражают уверенность в том, что причиной смерти малыша могло стать попадание обезболивающего препарата в молоко женщины. А по словам судмедэкспертов, подобное событие является очень «неожиданным».

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 19:13

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