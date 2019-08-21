АвтоВАЗ планирует выпустить версию Lada Vesta с вариатором





Сообщается, что Lada Vesta с вариативной КПП может появиться в продаже в ближайшие месяцы. В то же время, ранее отмечалось, что флагман АвтоВАЗа сможет обзавестись бесступенчатым «автоматом» лишь в течение ближайших 1-2 лет.Вариатор Jatco JF015E инженеры АвтоВАЗа планируют агрегировать с двигателем Renault H4Mk мощностью 113 лошадиных сил. При этом сообщается, что главным преимуществом этой коробки считается ее увеличенный ресурс, достигающий 250 000 километров пробега при соблюдении условия по регулярной замене масла не реже, чем через каждые 70 000 километров. Также вариатор указанной серии нуждается в регулярной очистке теплообменника. А вот из минусов называют неустойчивость к серьезным ударам, поэтому штурмовать бордюры на автомобиле с такой трансмиссией крайне нежелательно.