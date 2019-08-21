Эксперты рассказали о вреде и пользе сои





Изофлавоны являются веществами, которые взаимодействуют с рецепторами эстрогена и вызывают рост раковых клеток. Эксперты отмечают, что доказательств, которые подтверждают связь между развитием рака молочной железы и употреблением сои на сегодняшний день недостаточно. Некоторые учёные наоборот указывают, что соя в рационе способна предотвратить развитие данного заболевания.Исследование 6000 женщин с раком молочной железы, проводимое учёными из США показало, что более высокое потребление сои способствовало снижению смертности на 21%. Однако на этот показатель могли влиять и другие факторы, среди которых корректировка индекса массы тела вследствие изменения питания. Соя входит в большинство диет, направленных на оздоровление организма и не может являться основополагающим продуктом при борьбе с раком груди. Кроме того, большинство соевых продуктов содержат недостаточное количество насыщенных жирных кислот, что негативно отображается на состоянии организма.