National Interest назвал ТОП-5 сильнейших армий мира
Журналисты американского издания National Interest задались целью выяснить, какие страны обладают самыми сильными армиями в мире. К их удивлению, вооруженные силы США в потенциальном глобальном противостоянии будут не самой мощной силой на планете. Возглавляет ТОП-5 сильнейших армий мира Китай.
По мнению авторов этого рейтинга, несмотря на то, что Китай выделяет на военные цели более скромный бюджет чем США, зато имеет неограниченные человеческие ресурсы и массу серьезных военных наработок, в том числе современных исследовательских и технологических центров. Этого оказалось достаточно, чтобы отвести народно-освободительной армии Китая первое место в рейтинге.
Вторая позиция досталась американской армии, на стороне которой, по мнению экспертов, передовые технологии и колоссальные денежные ассигнования. Замыкает тройку лидеров Россия. Отмечается, что российскому руководству удалось восстановить часть рекордной военной мощи СССР, пусть и не полностью. Кроме того, армия РФ заметно отстает от конкурентов в технологичности.
В пятерку сильнейших также включены армии Франции и Индии. А вот Германия из этого списка выпала, поскольку, уверены журналисты, Бундесвер в последние годы заметно деградировал и в ближайшем будущем не сможет обрести свою прежнюю «форму».
По мнению авторов этого рейтинга, несмотря на то, что Китай выделяет на военные цели более скромный бюджет чем США, зато имеет неограниченные человеческие ресурсы и массу серьезных военных наработок, в том числе современных исследовательских и технологических центров. Этого оказалось достаточно, чтобы отвести народно-освободительной армии Китая первое место в рейтинге.
Вторая позиция досталась американской армии, на стороне которой, по мнению экспертов, передовые технологии и колоссальные денежные ассигнования. Замыкает тройку лидеров Россия. Отмечается, что российскому руководству удалось восстановить часть рекордной военной мощи СССР, пусть и не полностью. Кроме того, армия РФ заметно отстает от конкурентов в технологичности.
В пятерку сильнейших также включены армии Франции и Индии. А вот Германия из этого списка выпала, поскольку, уверены журналисты, Бундесвер в последние годы заметно деградировал и в ближайшем будущем не сможет обрести свою прежнюю «форму».
Политика
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 18:05