National Interest назвал ТОП-5 сильнейших армий мира





По мнению авторов этого рейтинга, несмотря на то, что Китай выделяет на военные цели более скромный бюджет чем США, зато имеет неограниченные человеческие ресурсы и массу серьезных военных наработок, в том числе современных исследовательских и технологических центров. Этого оказалось достаточно, чтобы отвести народно-освободительной армии Китая первое место в рейтинге.Вторая позиция досталась американской армии, на стороне которой, по мнению экспертов, передовые технологии и колоссальные денежные ассигнования. Замыкает тройку лидеров Россия. Отмечается, что российскому руководству удалось восстановить часть рекордной военной мощи СССР, пусть и не полностью. Кроме того, армия РФ заметно отстает от конкурентов в технологичности.В пятерку сильнейших также включены армии Франции и Индии. А вот Германия из этого списка выпала, поскольку, уверены журналисты, Бундесвер в последние годы заметно деградировал и в ближайшем будущем не сможет обрести свою прежнюю «форму».