Ани Лорак удивила фанатов гигантскими серьгами

На показанном фото Ани Лорак позирует в довольно сдержанном и лаконичном черном платье, однако уши артистки при этом украшают серьги настолько огромных размеров, что многие даже сравнили их с головой певицы. При этом, подпись самой Ани Лорак под этой публикацией преисполнена добрых мыслей. «Думаю о вас, хочу чтобы все вы были счастливы», - пишет артистка.Многие из поклонников артистки снова осыпали ее комплиментами, однако нашлись среди них и те, кто обратил внимание на слишком огромный аксессуар, отметив, что серьги такого размера при всей своей эффектности выглядят довольно странно