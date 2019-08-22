Ани Лорак удивила фанатов гигантскими серьгами
Украинская певица Ани Лорак не перестает удивлять многочисленных фанатов своей красотой и элегантностью. Отвечая на любовь поклонников, артистка старается регулярно публиковать на своей страничке в Instagram свежие снимки. Но в этот раз подписчики Лорак были сильно удивлены тем, насколько огромные серьги певица надела для очередного снимка.
На показанном фото Ани Лорак позирует в довольно сдержанном и лаконичном черном платье, однако уши артистки при этом украшают серьги настолько огромных размеров, что многие даже сравнили их с головой певицы. При этом, подпись самой Ани Лорак под этой публикацией преисполнена добрых мыслей. «Думаю о вас, хочу чтобы все вы были счастливы», - пишет артистка.
Многие из поклонников артистки снова осыпали ее комплиментами, однако нашлись среди них и те, кто обратил внимание на слишком огромный аксессуар, отметив, что серьги такого размера при всей своей эффектности выглядят довольно странно
На показанном фото Ани Лорак позирует в довольно сдержанном и лаконичном черном платье, однако уши артистки при этом украшают серьги настолько огромных размеров, что многие даже сравнили их с головой певицы. При этом, подпись самой Ани Лорак под этой публикацией преисполнена добрых мыслей. «Думаю о вас, хочу чтобы все вы были счастливы», - пишет артистка.
Многие из поклонников артистки снова осыпали ее комплиментами, однако нашлись среди них и те, кто обратил внимание на слишком огромный аксессуар, отметив, что серьги такого размера при всей своей эффектности выглядят довольно странно
ШоуБиз
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 04:00