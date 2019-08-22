Дефицит витамина D может стать причиной проблем психического здоровья





В 2006 году экспертами был проведен эксперимент, в котором поучаствовали почти 3,5 тысячи детей возрастом от 5 до 12 лет в Боготе, Колумбия. Ученые изучили ежедневные привычки детей, уровень образования матери, вес и рост, а также социально-экономический статус семьи. Экспертами также был взят анализ крови. По истечению шести лет, когда детям стало 11-18 лет, специалисты оценили поведение участников при помощи личных опросов, которые проходили не только дети, но и родители.Эксперты сделали вывод, что дети, имеющие низкий уровень этого вещества в крови склонны к агрессивному поведению по сравнению с теми, у кого был зафиксирован более высокий уровень этого витамина. Помимо этого, дефицит белка, который отвечает за транспортировку витамина D, стал причиной тревог и депрессий. Такие выводы были сделаны вне зависимости от характеристик ребенка, положения в обществе и его родителей.Недостаток витамина D может также стать причиной проблем с психическим здоровьем человека во взрослом возрасте, включая шизофрению и депрессию. Ученые обратили внимание на то, что полученные результаты требуют дополнительные исследования в тех группах населения, где дефицит витамина D является вероятной проблемой общественного здравоохранения.