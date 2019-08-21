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Актриса Яна Гладких не послушала врачей и отказалась делать аборт

Российская актриса Яна Гладких всего год тому назад впервые стала матерью, родив первенца. Теперь у маленького Левы может появиться братик, ведь артистка беременна во второй раз. Правда, второму ее ребенку повезло меньше: малышу еще в утробе матери поставили смертельный диагноз и рекомендовали сделать аборт.

По словам Яны Гладких, она не собирается следовать рекомендациям врачей и, несмотря на поставленный ими диагноз порок сердца, планирует рожать, сообщает «СтарХит». При этом, вспоминает актриса, врачи настаивают на своем и заявляют, что ребенок будет инвалидом.

Впрочем, 28-летняя Яна Гладких не просто непреклонна в этом вопросе и считает, что не имеет никакого морального права переступать через жизнь своего пока еще не родившегося ребенка, но еще и должна сделать что-то, чтобы обеспечить ему нормальную жизнь после появления на свет. Сейчас актриса с супругом думают над тем, где найти деньги на операцию будущему сыну Степану. По некоторым данным, на лечение ребенка потребуется около 4,5 миллионов рублей.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 17:15

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