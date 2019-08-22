Сын Дмитрия Певцова за три недели научился играть на гитаре

Дмитрий Певцов похвастался талантом сына, опубликовав в своем Instagram видео, в котором он исполняет композицию «Песня о друге» Владимира Высоцкого, сам же актер аккомпанирует наследнику на шестиструнной гитаре. По словам звезды «Бандитского Петербурга», 12-летний Елисей начал осваивать игру на струнном инструменте всего три недели назад, а ранее имел дело только с фортепиано.Поклонники Дмитрия Певцова отметили, что его наследник растет таким же талантливым, как и его родители. Фанаты считают, что хоть внешне Елисей больше похож на его мать – актрису Ольгу Дроздову, но склонность к музыке ему досталась от отца. Многие фолловеры заметили: то, что сын звездной пары научился играть на таком сложном музыкальном инструменте за три недели говорит о его упорстве и врожденных способностях, которые стоит развивать и поощрять. Но, судя по видео, Певцов и сам понимает, что его наследник – творческая личность, и возможно, в будущем он отдаст предпочтение карьере музыканта.