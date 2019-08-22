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Сын Дмитрия Певцова за три недели научился играть на гитаре

Сын Дмитрия Певцова и Ольги Дроздовой за три недели научился играть на шестиструнной гитаре. 12-летний Елисей продемонстрировал свои умения, сыграв композицию Владимира Высоцкого «Песня о друге».
Сын Дмитрия Певцова за три недели научился играть на гитаре

Дмитрий Певцов похвастался талантом сына, опубликовав в своем Instagram видео, в котором он исполняет композицию «Песня о друге» Владимира Высоцкого, сам же актер аккомпанирует наследнику на шестиструнной гитаре. По словам звезды «Бандитского Петербурга», 12-летний Елисей начал осваивать игру на струнном инструменте всего три недели назад, а ранее имел дело только с фортепиано.

Поклонники Дмитрия Певцова отметили, что его наследник растет таким же талантливым, как и его родители. Фанаты считают, что хоть внешне Елисей больше похож на его мать – актрису Ольгу Дроздову, но склонность к музыке ему досталась от отца. Многие фолловеры заметили: то, что сын звездной пары научился играть на таком сложном музыкальном инструменте за три недели говорит о его упорстве и врожденных способностях, которые стоит развивать и поощрять. Но, судя по видео, Певцов и сам понимает, что его наследник – творческая личность, и возможно, в будущем он отдаст предпочтение карьере музыканта.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 02:00

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