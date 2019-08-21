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США собирались предложить за Гренландию 600 миллионов долларов в год

Администрация президента США Дональда Трампа планировала предложить руководству Дании 600 миллионов долларов ежегодно за Гренландию. Об этом сообщает издание Washington Post, которое ссылается на неназванный источник, знакомые с переговорным процессом.
США собирались предложить за Гренландию 600 миллионов долларов в год

По данным издания, с целью урегулирования этой сделки Вашингтон также намеревался предложить Стокгольму единовременный платеж, однако глава датского правительства Мете Фредериксен категорически отказалась даже обсуждать этот вопрос. В результате Дональду Трампу пришлось отменить запланированную с ней встречу.

Напомним, впервые о желании США купить у Дании остров Гренландию стало известно еще 16 августа. Тогда СМИ сообщили, что американский лидер попросил своих консультантов изучить юридические аспекты этой сделки. Позднее эту информацию прессе официально подтвердил советник главы Белого дома Ларри Кудлоу, однако в Дании подобные предложение восприняли скептически, назвав их абсурдными.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 16:27

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