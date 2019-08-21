Энтузиаст успешно подключил к iPhone X клавиатуру и мышь от Macintosh 1984
Блогер napabar, публикующий видео с различными экспериментами с iPhone на своем YouTube-канале, вновь провел интересный эксперимент. На этот раз ему удалось подсоединить к своему iPhone X клавиатуру и мышь от Macintosh 128k, который был выпущен корпорацией Apple почти 35 лет назад.
Как известно, iPhone X энтузиаста функционирует благодаря iOS 13. Для подключения устройства ввода к девайсу, блогер для начала решил подсоединить клавиатуру и мышь к USB-адаптеру. После этого были вставлены USB-разъёмы в концентратор, соединённые с подставкой для iPhone.
В заключении napabar активировал функцию Assistive touch в настройках смартфона для нормального функционирования всех устройств. Как оказалось, в результате всех своих действий блогер смог не только сыграть в игры, но и написать сообщение главе Apple Тиму Куку
Как известно, iPhone X энтузиаста функционирует благодаря iOS 13. Для подключения устройства ввода к девайсу, блогер для начала решил подсоединить клавиатуру и мышь к USB-адаптеру. После этого были вставлены USB-разъёмы в концентратор, соединённые с подставкой для iPhone.
В заключении napabar активировал функцию Assistive touch в настройках смартфона для нормального функционирования всех устройств. Как оказалось, в результате всех своих действий блогер смог не только сыграть в игры, но и написать сообщение главе Apple Тиму Куку
Технологии
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 23:00