Энтузиаст успешно подключил к iPhone X клавиатуру и мышь от Macintosh 1984





Как известно, iPhone X энтузиаста функционирует благодаря iOS 13. Для подключения устройства ввода к девайсу, блогер для начала решил подсоединить клавиатуру и мышь к USB-адаптеру. После этого были вставлены USB-разъёмы в концентратор, соединённые с подставкой для iPhone.В заключении napabar активировал функцию Assistive touch в настройках смартфона для нормального функционирования всех устройств. Как оказалось, в результате всех своих действий блогер смог не только сыграть в игры, но и написать сообщение главе Apple Тиму Куку