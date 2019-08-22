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Глафира Тарханова вновь примерила образ невесты

Российская певица театра и кино Глафира Тарханова продолжает подготовку к съемкам нового фильма. Несмотря на то, что знаменитость замужем уже 14 лет, возможность вновь примерить на себя образ невесты пришелся ей по душе. При помощи фанатов артистка решила выбрать наряд "кино-невесты".
Глафира Тарханова вновь примерила образ невесты

В своем микроблоге Instagram Глафира Тарханова выставила примеры 4-х свадебных образов, подписав их желанием "быть королевной". Варианты платьев были представлены различными моделями: с V-образными вырезами, открытыми плечами и разными фасонами нарядов.

В подписи к публикации Глафира Тарханова задала вопрос фолловерам об их собственных свадебных образах и платьях, которые пока находятся только в мечтах у будущих невест. Фанаты стали активно делиться мнением и отметили, что все образы идут их кумиру.

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ШоуБиз
Добавил: Федотова Антонина Сегодня, 00:00

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