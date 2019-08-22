Глафира Тарханова вновь примерила образ невесты

В своем микроблоге Instagram Глафира Тарханова выставила примеры 4-х свадебных образов, подписав их желанием "быть королевной". Варианты платьев были представлены различными моделями: с V-образными вырезами, открытыми плечами и разными фасонами нарядов.В подписи к публикации Глафира Тарханова задала вопрос фолловерам об их собственных свадебных образах и платьях, которые пока находятся только в мечтах у будущих невест. Фанаты стали активно делиться мнением и отметили, что все образы идут их кумиру.