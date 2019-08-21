Трампу предложили купить Великобританию





С таким предложением в адрес президента США обратился колумнист известного британского издания Daily Mail Ричард Литтлджон. По словам журналиста, Вашингтон таким образом сможет получить в свое подчинение пятые по силе вооруженные силы в мире и пятую по своим масштабам мировую экономику. Как шутит автор, это также позволит объединить возможности Лондонского Сити и Нью-Йорского Уолл-Стрит, что создаст предпосылки к созданию «непобедимого трансатлантического финансового гиганта».Примечательно, что сам Литтлджон, судя по его риторике, относит себя к числу «евроскептиков». В своем обращении к Трампу он, к примеру, отмечает, что «проевропейски настроенное население Британии все равно хочет навсегда приковать страну к антидемократическому федеративному образованию под названием Европейский Союз», а потому они вряд ли будут противиться возможности слияния с Соединенными Штатами.