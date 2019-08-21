Lincoln представит новую технологию Phone As A Key в следующем году
Разработчики из Lincoln уже в скором времени намерены продемонстрировать уникальную технологию под названием Phone As A Key. Впервые она появится на внедорожнике Lincoln Aviator и будет функционировать на базе программы The Lincoln Way.
Технология призвана заменить брелок с ключом, а в некоторых случаях транспортным средством можно будет управлять посредством смартфона, при этом сохранив такие функции, как открытие багажника и дверей, блокировка и разблокировка ТС. Программа сможет функционировать на таких операционных системах, как Android и iOS 9.0. Если приложение используется в подземном паркинге, где интернет может отсутствовать, соединение осуществляется с помощью Bluetooth.
Если автовладелец потеряет телефон или его украдут, то приложение Phone As A Key удаляется дистанционно, также можно самостоятельно завести машину после ввода резервного кода через клавиатуру на двери ТС. Специалисты отметили, что программа получит еще немало полезных возможностей до официального релиза.
Технология призвана заменить брелок с ключом, а в некоторых случаях транспортным средством можно будет управлять посредством смартфона, при этом сохранив такие функции, как открытие багажника и дверей, блокировка и разблокировка ТС. Программа сможет функционировать на таких операционных системах, как Android и iOS 9.0. Если приложение используется в подземном паркинге, где интернет может отсутствовать, соединение осуществляется с помощью Bluetooth.
Если автовладелец потеряет телефон или его украдут, то приложение Phone As A Key удаляется дистанционно, также можно самостоятельно завести машину после ввода резервного кода через клавиатуру на двери ТС. Специалисты отметили, что программа получит еще немало полезных возможностей до официального релиза.
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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 15:15