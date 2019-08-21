Lincoln представит новую технологию Phone As A Key в следующем году





Технология призвана заменить брелок с ключом, а в некоторых случаях транспортным средством можно будет управлять посредством смартфона, при этом сохранив такие функции, как открытие багажника и дверей, блокировка и разблокировка ТС. Программа сможет функционировать на таких операционных системах, как Android и iOS 9.0. Если приложение используется в подземном паркинге, где интернет может отсутствовать, соединение осуществляется с помощью Bluetooth.Если автовладелец потеряет телефон или его украдут, то приложение Phone As A Key удаляется дистанционно, также можно самостоятельно завести машину после ввода резервного кода через клавиатуру на двери ТС. Специалисты отметили, что программа получит еще немало полезных возможностей до официального релиза.