Порошенко вывез родных из Украины в Норвегию на частном самолете





Дополнительно сообщается, что семья Петра Порошенко вылетела из страны на судне с бортовым номером T7-ISH. По некоторым данным, этот рейс был оформлен как чартерная авиаперевозка и был осуществлен в минувшее воскресенье. Впоследствии борт сел в аэропорту норвежского Олесунна.Никаких других подробностей о целях и причинах отлета семьи Порошенко в Норвегию пока не приводится. А вот в украинской прессе уже озвучили мнение о том, что политик мог отправиться отдыхать, поскольку Олесунн считается всемирно известным центром рыболовецкого туризма. Отмечается также, что этим же бортом Петр Порошенко весной 2016 года летал в испанский курортный город малагу. В то же время, информации о конечном владельце самолета с указанным бортовым номером никто не приводит.