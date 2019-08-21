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Порошенко вывез родных из Украины в Норвегию на частном самолете

Бывший украинский президент Петр Порошенко, уступивший пост №1 в государстве шоумену Владимиру Зеленскому, покинул страну. Сообщается, что экс-президент вылетел вместе с родными в Норвегию на частном джете.
Порошенко вывез родных из Украины в Норвегию на частном самолете

Дополнительно сообщается, что семья Петра Порошенко вылетела из страны на судне с бортовым номером T7-ISH. По некоторым данным, этот рейс был оформлен как чартерная авиаперевозка и был осуществлен в минувшее воскресенье. Впоследствии борт сел в аэропорту норвежского Олесунна.

Никаких других подробностей о целях и причинах отлета семьи Порошенко в Норвегию пока не приводится. А вот в украинской прессе уже озвучили мнение о том, что политик мог отправиться отдыхать, поскольку Олесунн считается всемирно известным центром рыболовецкого туризма. Отмечается также, что этим же бортом Петр Порошенко весной 2016 года летал в испанский курортный город малагу. В то же время, информации о конечном владельце самолета с указанным бортовым номером никто не приводит.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 14:35

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